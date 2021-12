GLOSA: Přicházejí nové pořádky? Tahle česká parta je může změnit

Částečně to bylo riziko, částečně z nouze ctnost. Jedenáct nováčků na světovém šampionátů, vesměs letošních či loňských juniorů byla nevídaná obměna. Jenže pár jmen vypadlo ze hry po revoltě části reprezentace po minulém šampionátu v Praze, naopak dvěma světovými tituly v juniorské kategorii si mladíci minimálně o test mezi dospělými hlasitě řekli.

A dopadl nad očekávání. Při Euro Floorball Tour v Plzni získal omlazený tým skalpy Švédska i Finska, a tak měl kouč Petri Kettunen dost argumentů přibalit do kádru pro světový šampionát hráče vrcholnou seniorskou akcí zatím nepolíbené.

Jejich křest ohněm žádné výrazné popálení nepřinesl. Vedeni skvělým Lukášem Bauerem v brance, kanonýrem Markem Benešem či kapitánem Tomem Ondruškem na sebe dokázali brát zodpovědnost, se zdravou drzostí své generaci vlastní si troufali na zkušené soupeře. Však v zápase s Finskem byl mezi oběma výběry nevídaný rozdíl v průměru pěti let.

Tým zkrátka obstál a nejde jen o zisk medaile, prodloužení zápasu se Švýcarskem se mohlo přiklonit na jakoukoliv stranu. Ale do posledních vteřin výsledkově vyrovnaná semifinálová partie s Finy i zvládnutý obrat v duelu o bronz ukazují, že mužstvo má silné jádro.

Kádr posílený helsinskou zkušenosti už by za cíl neměl mít jakoukoliv medaili, ale finálovou účast. Kvality na to má.

A dík patří i loučícímu se kouči Petrimu Kettunenovi. Střet odlišných mentalit měl po minulém šampionátu více obětí v hráčském i trenérském týmu, než by při zdatnější komunikaci bylo třeba. A v případě neúspěchu v Helsinkách by mu to jistě kdekdo připomněl.