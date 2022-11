GLOSA: Slzy místo oslav? Správně, jen tak se může zhmotnit zlatý sen

Po švédském školení ve finále se čeští hráči trousili do kabin zádumčiví až skleslí. Takhle si svůj životní zápas nepředstavovali! Když třeba útočník Filip Langer popisoval, jak nepříjemné mu bylo sledovat na ploše SwissLife areny zlaté švédské oslavy, v očích měl slzy. A nebyl sám.

Třicátníci v poli Matěj Jendrišák, Martin Tokoš i Tom Ondrušek potvrzovali, že mají mladému týmu stále co dát, byť se museli sžít s jinou rolí, než na kterou byli zvyklí.

Nikdo z nich loučení v týmu oficiálně nevyhlásil, ale i pro ně bude čím dál těžší odolávat přívalu talentovaných mladíků, kteří sbírají úspěchy včetně světových titulů mezi juniory. A stále ještě mladí hráči jako kapitán Ondřej Němeček či právě Langer už dorůstají do rolí lídrů.

Po čtvrtém místě v Praze, třetím v Helsinkách a druhém v Curychu to za dva roky v Malmö vychází na zlato. Jistě, happyend na konci číselné řady je jen zbožným přáním fanoušků, ale nespokojenost se stříbrnými medailemi je motorem, který reprezentaci požene do dalšího cyklu.

Co je k tomu třeba? Určitě častější konfrontace s elitou. Ve Švédsku působí jen tři současní reprezentanti, a to je v nejlepší soutěži florbalové planety málo. Jistě se dá chápat, když mladí hráči upřednostní dokončení vzdělání. Ale kdo se chce poměřovat s nejlepšími, musí se s nimi potkávat co nejčastěji a zvyknout si tak na mezinárodní kvalitu i odlišný metr rozhodčích.