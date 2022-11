Napůl spokojený kapitán: Dílčí úspěch, chtěli jsme zlato. Co pomůže dorovnat Švédy?

Curych (od našeho zpravodaje) – Povedeném i z osobního pohledu. Jako kapitán na sebe převzal zodpovědnost, v rozehrávce dodával klid svým spoluhráčům, dokázal i připravit šance. Však byl také vybrán do All Star Teamu turnaje.

Berete stříbro jako úspěch? Český tým hrál finále teprve podruhé v historii.

Je to dílčí úspěch. Chtěli jsme získat zlatou medaili, měli jsme takové ambice. Povedlo se nám zlomit semifinále, to je samo o sobě úspěch. Ale když jsme ve finále byli, chtěli jsme víc. Bohužel jsme na to neměli. Nepodali jsme tak kvalitní výkon jako ve skupině.

V čem byl rozdíl oproti týden staré remíze 3:3? Zapnuli Švédové ještě vyšší obrátky?

Nezachytili jsme jejich tempo na začátku. Ve skupině z toho nedávali góly, teď ano, byli efektivní. Tím získali vedení a jistotu, my se do toho těžko dostávali a chyběla nám finální fáze.

Ve 24 letech jste byl kapitánem týmu, připouštěl jste si větší zodpovědnost?

Je velká, ale vyzkoušeli jsme si to už během kvalifikace a Světových her, osahal jsem si tu roli. Spousta zkušených i mladších kluků mi pomohla, takže to nebyla těžká pozice. Ale bohužel jsem nedovedl tým ke zlatu.

Tým je pořád mladý, věkový průměr má nejnižší z elitní čtyřky. To je příslib.

Jednoznačně. Základ se začal budovat už minulý šampionát, teď se dodala nadstavba, pomohli zkušení kluci. Myslím, že nás čeká jen lepší budoucnost, pokud budeme dál tak houževnatí a zapálení.

Bude třeba, aby hrálo více českých hráčů švédskou ligu a potkávali se s nejlepšími?

Určitě je to jedna z cest, pomohlo by, kdyby kluci odcházeli do lepších soutěží. Další cesta je zlepšit podmínky u nás tím, že by se nepískalo tolik soubojů a zvýšilo se tempo utkání.

I vy máte v plánu návrat do Švédska, kde už jste působil?