Sebevědomí? Moc se nenosí, ale my chceme být nejlepší, říká český kouč před bitvou o zlato

Chtěli ve Švýcarsku psát historii českého florbalu a nebáli se to říct. Turnaj ve švýcarských městech Curych a Winterthur ukázal, že tým kouče Jaroslava Berky nemluvil do větru. Své tažení turnajem dotáhl do finále mistrovství světa, prvnímu českému po osmnácti letech. A ani tam (neděle 15:45, ČT sport) se nechtějí zastavit.

Foto: Barbora Reichová/Český florbal Matěj Havlas a jeho početný fanclub v Curychu.Foto : Barbora Reichová/Český florbal

Článek Curych (od našeho zpravodaje) – Ze semifinálového utkání si udělali one team show. Domácí Švýcary proměnili Češi ve statisty, zatrhli jim sen o domácím finále. „Kluci předvedli fantasticky silnou hlavu,“ smekal před svěřenci šéf trenérského týmu Berka. „Švýcaři hráli přímočaře, nahazovali balonky, snažili se to doklepat a dorvat. Stačilo si na to zvyknout,“ popisoval kouč. Florbal Tady máte špunty do uší! Jenže Švýcary utišili Češi. Došlo i na dojemný moment Domácí se dostali v první třetině ještě do vedení 2:1, ale pak Češi spustili mocný obrat. „Po dvou třetinách už bylo skoro rozhodnuto. Nebylo lehké vstup zvládnout mentálně, ale nám se to podařilo,“ cenil si. „Sbírali jsme odražené míčky a pak byla otázka času, jestli je po jejich chybách potrestáme, což se dělo. Je to styl hry, na který se dá těžko připravit, ale kluci to zvládli perfektně a drželi se potom plánu. Na konci už domácí neměli síly s tím něco udělat,“ hlásil Berka po výhře 11:3, nejvyšší v historii vzájemných soubojů dvou tradičních rivalů. Z posledních deseti šampionátů si to oba celky rozdaly osmkrát v bitvě o bronz, tentokrát bylo ve hře minimálně stříbro. To získali Češi před více než osmnácti lety, kdy někteří současní reprezentanti ještě neuměli mluvit ani chodit. Ale teď si věří i na Švédy, letité hegemony světového florbalu. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Český florbal (@ceskyflorbal) „Vím, že se to moc nenosí, ale my si to říkali před mistrovstvím světa. Že chceme být s veškerou pokorou nejlepším týmem. Připravovali jsme se na všechny situace a míříme k tomu vrcholu,“ hlásí Berka. Víru podpořenou dvěma světovými tituly si do týmu přenesli někdejší junioři. A je to znát. „Viděli jste, jak hráli pod tlakem. Punčochář, Hemerka, Forman… Vyváželi balon mezi třemi hráči, rozdávali do prázdné, stoprocentně pomáhali,“ vyzdvihával přínos mladíků. Oba finalisté už se na turnaji potkali. Češi po slabší první půlce zápasu a parádním závěru s obhájci zlata remizovali 3:3. „Chtěli jsme je porazit ve skupině, kde to trochu se štěstím ubránili. V neděli máme novou příležitost,“ vyhlíží kouč úplně poslední souboj turnaje. Florbal MS ve florbale 2022: Program finále a výsledky semifinálových zápasů. Česko se o zlato utká se Švédskem

