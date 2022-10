Šestnáct zemí je rozděleno do čtyř skupin, kdy skupiny A a B jsou nalosovány s nejlepšími týmy světa dle žebříčku IFF, do skupiny C a D je rozlosován zbytek kvalifikovaných družstev.

Ze skupin A a B postupuje do play-off všech osm týmů, kdy dva nejlepší z každé skupiny budou nasazeny rovnou do čtvrtfinále (A1, A2, B1, B2). Ze skupiny C a D postoupí vždy nejlepší dvě družstva, která budou rozdělena do předkola play-off podle klíče: A4-D1, B3-C2, B4-C1, A3-D2.