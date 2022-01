Šikulové s florbalkou. Kdo ovládl penaltové derby Vítkovic s Ostravou?

Za Vítkovice se jako exekutor představil nejužitečnější hráč minulé sezony Adam Delong, který je také držitelem bronzové medaile z nedávného světového šampionátu mužů v Helsinkách. Branku Vítkovického celku v nájezdovém souboji hájil dvaadvacetiletý Denis Jasiok. Za celek FBC Ostrava se do role střelce a zakončovatele nájezdů vložil kapitán mužstva Dominik Klimscha, který si v letošní sezóně připsal zatím osmnáct kanadských bodů. Záda mu v brance kryl velmi zkušený Jan Binder, který je ostravskou jedničkou a v letošní sezóně odchytal více než tisíc minut.

Soutěžní seriál Skill Contest s podtitulem Penalty Shot Battle navazuje na první ročník dovednostní soutěže, který se uskutečnil během loňské sezony Livesport Superligy. V něm se utkali vybraní zástupci každého z mužstev nejvyšší tuzemské florbalové soutěže mužů. V letošním ročníku se koncept soutěže pozměnil. Týmy mezi sebou soupeří v atraktivním penaltovém rozstřelu. Z úvodních sedmi kol vzejde celkem sedm postupujících mužstev, které postupují do osmifinále. Mužstva, která nepostoupila z úvodních kol mají ovšem šanci na divokou kartu. Tu mohou získat díky hlasům fanoušků ve speciálním hlasování. To se spustí po odvysílání všech úvodních soubojů, což bude na konci února 2022. Dále bude Penalty Shot Battle pokračovat klasickým systémem „pavouka" až do finále, které určí vítěze.