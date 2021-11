Sladké vítězství, užívala si brankářka Christianová výhru nad Švýcarskem

"Pro vítězství jsme si přišly, nikdo dnes nepochyboval o tom, že bychom neměly vyhrát. Byl to ale těžký začátek turnaje, střel bylo strašně málo z obou stran, což je takové nevděčné, ale jsem ráda, že jsme se nakonec rozstřílely a holky daly důležité góly. Takže sladké vítězství," řekla Christianová, která k vítězství pomohla 11 úspěšnými zákroky.

"Bylo to hodně těžké, do té doby na mě totiž téměř nic nešlo. Přitom najednou jsem musela být ten klíčový článek, který nesmí udělat chybu. Jsem ráda, že se mi to povedlo, ale také kvůli tomu, že z protiútoku daly holky gól, který byl podle mě důležitý," vracela se Christianová k obratu na 2:1, před kterým čelila tlaku Švýcarek a pomohla jí i dvakrát tyč.

Za stavu 4:2 gólmanka Chodova čelila trestnému střílení Isabelle Gerigová, která neuspěla. "Na nájezdy si moc nevěřím, je pro mě utrpení je chytat. Měli jsme s trenérem gólmanů plán, jak na hráčku vyzrát, což se povedlo, ona to navíc trochu zkazila, takže pak už to pro mě bylo jednodušší," komentovala jeden z klíčových okamžiků. Češky v semifinále minulého šampionátu v Neuchatelu s domácími Švýcarkami ztratily vedení 1:6 a prohrály 6:7 v prodloužení.

Foto: Martin Flousek/Český florbal, ČTK České hráčky se radují z gólu (zleva) Martina Řepková, Kamila Paloncyová, autorka branky Michaela Mlejnková, Karolína Suchá a Hana Koníčková.Foto : Martin Flousek/Český florbal, ČTK

V závěru třetí třetiny inkasovaly tehdy během 79 sekund čtyři branky v power play, dnes se jim je podařilo ubránit. "Pokud by se nám to nepovedlo znovu neubránit, tak už by to byla opravdu ostuda. Všichni víme a máme v hlavách, co se stalo na minulém šampionátu a už to nesmíme opakovat," prohlásila Christianová.

Dosud jediných českým úspěchem proti Švýcarsku na MS bylo vítězství 3:2 z duelu o 3. místo v St. Gallenu z roku 2011. Christianová u jediné medaile v historii nechyběla a ze současného káru u ní byly také obránkyně Hana Koníčková a kapitánka Eliška Krupnová. Christianová by byla ráda, kdy výhra nad Švýcarskem opět vedla k úspěšnému turnaji. "Ale jsme na začátku turnaje a my tehdy Švýcarky porazily až v bronzovém zápase. Uvidíme, kam se dostaneme, doufám alespoň v bronz, ale chtěly bychom mířit také výše," řekla.