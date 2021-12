Sport jen pro mladé? Kdepak, Beneš září až po třicítce a ukáže se i synovi

Spíš než florbalová esa obdivoval Martina Brodeura z New Jersey, však také v Karlových Varech začínal s hokejem. Pak se věnoval tenisu, než se nechal zlákat do florbalové branky. „A kolem třicítky se to zlomilo. Začalo se mi dařit, ve Spartě jsem se stal jedničkou,“ popisuje.