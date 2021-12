Hattrickem přispěly k vítězství favoritek Corin Rüttimanová a Isabelle Gerigová. Čtyři asistence zaznamenala Julia Suterová. Rüttimanová se díky třem trefám vyrovnala s 54 brankami v čele historické tabulky střelkyň Dánce Cecilii Di Nardové, která k nim potřebovala 39 zápasů. Rüttimanová sehrála o jeden více.

"Hodnocení bude rozporuplné. V první třetině jsme měli hodně šancí, mohli jsme ji vyhrát 2:0 nebo 3:0 a nebyl by to problém. Zápas by se vyvíjel úplně jinak," řekl Jedlička.

"I do druhé třetiny jsme vstoupili slušně, ale hned jsme dostali gól a ve chvíli, kdy už je to zhruba 5:0, tak se zápas vlastně dohrává. Švýcarky byly v klidu, my už šetřili síly, protože chceme páté místo a doufám, že si ho odvezeme," uvedl český kouč. Jeho tým bude hrát v sobotu od 11:30 o 5. až 8. místo s Norskem.

"Taková je realita. Je to o rozhodování hráček. Je obrovský problém, že hrajeme proti Polsku nebo Německu, což jsou týmy, které nemají takovou kvalitu a my nehrajeme zápasy s týmy, které tu kvalitu mají. Jsem na lavičce Slovenska šest let a dneska jsem hrál poprvé se Švýcarskem, vždyť to je úplný úlet," uvedl Jedlička.

"IFF by se nad tím měla zamyslet, protože pokud týmy jako my nebudeme hrát s nejlepšími, tak se k nim nikdy nepřiblížíme. To je zatím jiná florbalová planeta. To nemůžete nasimulovat ani v tréninku. Pak se mi možná někteří smějí, že hraju proti Švédkám v šesti, ale je to přesně o tom rozhodování, abych holky do těch situací dostal," dodal Jedlička, který na úvod se Švédskem sáhl k power play už na začátku utkání za stavu 0:1.