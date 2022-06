Ukázaly joint a pykají. České reprezentantky za hloupost dostaly hned dva tresty

I když v záběrech není vidět, že by ho kouřila, video na jejím profilu vzbudilo ve florbalovém prostředí rozruch. Byť bylo brzy smazáno, už si žilo svým životem a objevilo se i na Facebooku.

V prohlášení pro florbal.cz si dívky zasvé počínání vyčítaly. „Mrzí nás to, jsme si vědomy toho, že to byla hloupost. Momentálně se vše řeší na úrovni oddílu a jsme připraveny nést za to zodpovědnost,“ uvedly.