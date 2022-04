Z operačního sálu až do Superfinále! Florbalistku Hudákovou zalila euforie

„Trvalo mi několik sekund, než mi došlo, co se vlastně stalo a co jsme s holkami dokázaly. Vůbec neumím popsat první pocity. Vím jen, že mě zaplnila obrovská euforie," přiznává Hudáková. „Dokázaly jsme dvě fantastické věci. Vyřadili jsme našeho největšího soupeře a budeme naprosto zaslouženě hrát o mistrovský titul," zdůrazňuje 24letá hráčka FBC Ostrava.

„Nebylo překvapením, že si Vítkovice do semifinále zvolily znovu právě nás. Byla to pro nás výzva a věřily jsme, že tentokrát můžeme uspět. Ale tomu, že Vítkovice nevyhrají ani jedno utkání nevěřil snad nikdo z nás," přiznává slovenská florbalistka.

Hned po rozhodujícím nájezdu se na Hudákovou sesypaly spoluhráčky. K oslavám se vzápětí přidali i diváci. „Jsou neuvěřitelní a strašně moc nám pomáhají. Fandí až do poslední sekundy a jsem si jistá, že to během Superfinále všichni pocítí," usmívá se Hudáková.

„Poté, co jsme vyřadili bez ztráty zápasu největšího favorita soutěže máme v Superfinále (v sobotu 9. dubna v pražské 02 Aréně) o motivaci postaráno. Můžu s čistým svědomím tvrdit, že pro zisk titulu udělá každá z nás naprosté maximum, protože je hodně blízko," zdůrazňuje slovenská reprezentantka, která přišla do FBC Ostrava v roce 2017 ze Spišské Nové Vsi společně se sestrou Kristinou.

Do Ostravy se sestry přesunuly po povedeném světovém šampionátu v roce 2017, na kterém Slovensko obsadilo 5. příčku a Paulina byla vybrána do All Stars týmu turnaje. „Mistrovství světa se hrálo u nás na Slovensku a považuju ho za dosavadní vrchol mé kariéry. Teď tam přibyl postup do Superfinále, které patří k velkému vrcholu především z týmového pohledu," svěřuje se Paulina Hudáková.