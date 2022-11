Zazářil, pak se rozpadl. Díky, ale škola má přednost, odmítal Beneš nabídky

Před rokem Marek Beneš kvůli operovanému koleni nehrál florbal a závodil s časem, aby stihl mistrovství světa v Helsinkách. Byl z toho týmový bronz, nominace do All Star týmu turnaje i další ocenění. Nabídky se jen hrnuly, ale i do letošního MS, které začíná v sobotu ve Švýcarsku, vstoupí jako hráč Střešovic.

Foto: Matyáš Klápa/ceskyflorbal.cz Radost florbalisty Marka Beneše.Foto : Matyáš Klápa/ceskyflorbal.cz

Článek Byla pro vás příprava na letošní šampionát výrazně klidnější? Jsem mnohem líp připravený. Loni jsem si dával pauzu a měsíc a půl tréninky směřovaly jen k mistrovství světa. Nakonec to i fyzicky docela šlo, až po šampionátu se moje tělo rozpadlo. Měl jsem další operaci, ale relativně brzo a měl jsem spoustu času, dobré trenéry a fyzioterapeuty, tak se cítím hodně dobře, ještě líp než loni. Povedený šampionát vám vynesl i ocenění pro čtvrtého nejlepšího florbalistu světa. Foto: Český florbal Rozhodující moment zápasu Euro Floorball Tour s Finskem. Samostatný nájezd Marka Beneše skončil vítězným gólem.Foto : Český florbal Až jsem byl překvapený, jak to vyšlo. Psychicky jsem na tom nebyl úplně dobře, když jsem si v říjnu asi popáté obnovil zranění kolene a žil v nejistotě, jestli turnaj stihnu. Bylo skoro neskutečné, jak se ten návrat na hřiště povedlo načasovat. Je vám 25 let, ale s kolenem už jste toho prožil dost… Až do konce kariéry se mu budu muset věnovat víc než jen v rámci florbalových tréninků. Když jsem s ním měl problémy dřív, chyběla mi zodpovědnost, teď už jsem vyzrálejší a dobře si uvědomuju, že bez toho to nepůjde. Musím koleno nonstop posilovat, jak svaly kolem něj ochabnou, je riziko vyšší. Ale jinak větší omezení nemám. Jakou měly vaše výkony v minulé sezoně odezvu, přišlo hodně nabídek ze zahraničí? Docela jo. Přitom dopředu bylo jasné, že zůstanu v Česku, protože mi zbývá ještě rok školy, tak jsem všem odpovídal, že nad tím ani nemůžu uvažovat, tak jsme se ani nedostali ke konkrétním nabídkám smluv. Foto: Český florbal Česká střídačka jásá po rozhodujícím nájezdu Marka Beneše.Foto : Český florbal Studujete v Praze práva, nebyla varianta přerušit studium nebo ho dokončit v cizině? Já už přerušoval (hrál ve švédském Pixbu), teď potřebuju být tady. Když to půjde dobře, skončil bych příští rok na podzim, byť to z pohledu florbalové sezony taky není ideální… S reprezentací jste pod novým koučem Jaroslavem Berkou na posledním Euro Floorball Tour získali skalpy Švédska, Finska i Švýcarska. Nabilo vás to sebevědomím? Určitě to má vliv, podobné to bylo před minulým šampionátem. Celkově jsou poslední dva roky výsledky hodně povzbudivé, i hra je jiná než před pár lety, kdy se muselo sejít všechno, abychom hráli vyrovnaný zápas. Už jsme blízko, ale je třeba to předvést na nejdůležitějším turnaji.

