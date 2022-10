Skončí florbalová arogance Švédů? Češi míří na šampionát sebevědomější než dřív

I proto je v 20členném kádru hned 17 hráčů, kteří mají rok starý bronz a doplňuje je kupříkladu Matěj Jendrišák, velezkušený borec, který se do reprezentace vrací poté, co u ní skončil finský trenér Kettunen. S ním měl spory.

Koneckonců Češi vyhráli poslední turnaj Euro Floorball Tour, jakési generálky na MS. "Ale byly to jen přátelské zápasy a my jsme natolik vyspělé mužstvo, abychom zůstali nohami na zemi. Švédi dál působí lehce arogantně a nepřipouští si, že by se v té hierarchii něco měnilo," míní útočník Tom Ondrušek, který má před sebou už šesté MS. „Máme motivaci ukázat, že se to neděje jen v přátelských zápasech."