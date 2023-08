Ambice máme pořád, Gebre Selassieho chceme manažerem, říká ředitel Liberce Marek

V jaké fázi je jednání s Theem Gebre Selassie?

Ještě stále jednáme. Theo je již na příchodu dohodnutý s panem Karlem (majitel Liberce) a my teď spolu ladíme jeho pracovní náplň a zapojení do klubu. Další jednání proběhne v blízké době. Existuje však velká pravděpodobnost, že u nás Theo bude působit.

V jaké roli?

Můžu naznačit, že by měl pracovat u A-týmu. Naše přání je, aby se Theo stal jeho manažerem.

Takže podobný model jako má Sparta s Tomášem Sivokem?

Přesně tak. Měl by mít podobnou roli. Ono to možná ze začátku i u Tomáše Sivoka ve Spartě vypadalo trochu prapodivně a vnímal jsem to tak i já, ale postupem času, jak do toho vidím víc a víc, chápu, že to ve Spartě nemůže Tomáš Rosický celé obsáhnout sám. Zrovna jako v Liberci to nemůže celé obsáhnout pan Koukal (sportovní ředitel). S A-týmem je opravdu potřeba pracovat každodenně.

Foto: FC Slovan Liberec Libora Kleibla (vlevo) ve funkci ředitele fotbalového Liberce vystřídal Pavel Marek (vpravo).

Co by měl mít na starosti?

Chceme využít toho, že byl vynikajícím fotbalistou a má trochu jiný přístup k hráčům a oni zase k němu, než má třeba hlavní trenér, sportovní ředitel nebo já. Spoléháme na to, že Theo bude přesně vědět, jak v týmu funguje chemie a jaké jsou v mužstvu nálady.

Liberec má pověst klubu jednoho muže pana Karla, přičemž ten se na jaře nemohl kvůli zdravotním komplikacím klubu plně věnovat, je vznik nové funkce následkem i tohoto?

Vím, že se říká, že jde o klub jednoho muže, ale neviděl bych to takhle. A s novou funkcí manažera A-týmu to žádnou souvislost nemá. Pan Karl, který je mimochodem ve vynikající kondici, Thea bere jako každého jiného člena klubu, kde všichni mají svou úlohu a kompetence.

Mimochodem jak často jste s panem Karlem v kontaktu?

V podstatě v každodenním. Určitě jednou za týden se vidíme fyzicky, jinak i telefonujeme nebo komunikujeme přes Zoom či Teams v podstatě každý den.

Fanoušci Liberce v poslední době těžce nesli prodej Olatunjiho do Sparty jen pár týdnů poté, kdy na něj klub uplatnil opci. Jak jste jejich reakce vnímal?

Samozřejmě jsem nějaké odezvy vnímal. Ale ekonomika je neúprosná. Olatunjiho jsme do Sparty neprodali s nějakou radostí, ale takto se to prostě sešlo. Pro náš klub byl transfer ekonomicky zajímavý a nic jiného bych v tom nehledal. V žádném případě nešlo o účelový nákup pro Spartu.

Otázkou pak je, jaké má Liberec jako trojnásobný mistr ligy ambice, což je jedna z věcí, které fanoušci klubu vyčítají.

Ambice máme pořád. Nejen mojí ambicí, ale i trenérů a celého týmu je, abychom byli v první šestce. A tým na to podle mě určitě má. Samozřejmě jsme to zvažovali. Čekalo se na hráče typu Kulenovič, dohadovali jsme se s Rambem, čekali na dohody se Slavií, ze které přišel Horský. Je tady Tupta. Útok jsme si zabezpečili. Nepřipadá mi, že bychom bez Olatunjiho byli výrazně oslabení, byť by nám určitě pomohl, to je bez diskuse.

Jaká je současná filosofie klubu?

Je to jasné, hráče buď vychováváme nebo získáme za nějaké rozumné peníze a prodáváme dál. Na tom stojí naše ekonomika vedle občasné účasti v evropských pohárech. Nejsme klubem, který když se dostane do skupiny evropského poháru, a v uvozovkách se zdá, že má hodně peněz, by je utratil. Šetříme je na časy, až v poháru nebudeme. Snažíme se chovat ekonomicky i v dobách, kdy bychom si třeba mohli dovolit víc.

Jak je na tom klub po ekonomické stránce nyní?

Klub je samozřejmě zabezpečený. Hráči i zaměstnanci dostávají výplaty, což je vizitka toho, že klub normálně funguje. Ale nemůže nám nikdo vyčítat, že jsme Olatunjiho prodali. Byť i já bych ho tady rád měl, to je logické.

Kde byste Liberec rád viděl dejme tomu za pět let?

Tohle je spíš otázka na majitele, jakou má s klubem vizi. Já jdu krok po kroku. Mým úkolem je, aby byl klub zabezpečený, aby měl rozpočet alespoň vyrovnaný, když už ne s přebytkem. Do kompetence ředitele spadá obchodní a marketingová část, ale ve finále jsem zodpovědný za sportovní stránku a padá to na mou hlavu.

Liberci výrazně klesá návštěvnost, například naposledy proti Pardubicím byla nejmenší z celé ligy. Co s tím?