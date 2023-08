Pozoruhodný Frýdkův zápas. Zazdil tutovku, při skórování se zranil. Gól hodně bolel, přiznal

Jak moc vážné zranění je?

V poločase mi ztuhlo koleno, jak jsem se do něj trefil. Celou situaci si přesně nevybavuju. Viděl jsem jen balon a chtěl ho za každou cenu dopravit do brány. Ale pak jsme se trefil o tyčku a trochu se mi o ní podlomilo koleno a v tom byl problém. Pak mě v něm začalo trochu píchat, ale doufám, že to bude v pohodě.

⏱14' | #LIBPCE | 1:0 GÓL #FCSL! Po několika obrovských šancích se konečně trefujeme do branky! A byl to Christian Frýdek. 👍 pic.twitter.com/Rbwc0eJjss — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) August 19, 2023

Bolel tedy gól hodně?

Bolel dost, ale kdybych to měl udělat znovu, jdu do toho zas. Měl jsem i přes bolest strašnou radost. Ještě jsem se bál, aby nešlo o ofsajd, protože to pak zkoumal VAR a už jen postavení mimo hru to mohlo pokazit, naštěstí ofsajd nebyl. Jsem rád, že jsem tím odčinil velký zaváhání. Kdybychom gól nedali, akorát bychom si pak mohli říkat, co za blbce jsme, co jsme neproměnili. Kór já...

Z malého vápna jste místo odkryté branky nastřelil břevno, co se stalo?

Asi jsem byl o myšlenku napřed... Kdybych měl takových třicet pokusů a měl trefit břevno, nevím, kolikrát bych ho dokázal trefit. (usměje se)

Co se vám poté honilo hlavou?

Hlavně abychom zápas zvládli, abych se klukům nemusel omlouvat, co jsem zazdil. Jsem rád za gól, alespoň trochu jsem to odčinil. Do dvacáté minuty jsem já sám mohl dát hattrick, měl jsem tři, čtyři šance. Jednou jsem se pokusil přehodit Budinského, byl hodně venku z brány, ale špatně jsem balon trefil. Volej už docela dobře, ale zblokovali ho. Říkal jsem si, že ten gól prostě musím dát! Naštěstí se povedlo. Kdyby to bylo 4:0, asi by se nikdo nemohl divit a zápas by probíhal úplně jinak. Takhle jsme se strachovali až do konce.

Protože Pardubice byly ve druhém poločase aktivnější, z čeho pramenila pasivita Liberce? Už v předchozích zápasech jste o náskok přišli.

Možná z toho, že body chceme sbírat a předvedenými výkony do vstřeleného gólu si je i zasloužíme, ale pak v hlavě nastane zlom a přijde strach o výsledek. Myslím, že tenhle zápas může pro nás být i dobrou vzpruhou, že víme, že utkání dokážeme zvládat. Doufám, že příště už nepolevíme.

Může to být i poměrně mladým mužstvem?