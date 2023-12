Ať se hraje dvakrát do týdne, až bude dobré počasí, vymyslet se to dá, navrhuje Kozel

Zakládá si na kombinačním fotbale po zemi, logicky proto Kozel preferuje fotbal na dobrém povrchu. „Jednoznačně se přikláním k názoru, že fotbal by se měl hrát na dobrém terénu, ne na takovém, kdy je připravený jakž takž a hlediště je zasypané sněhem. Fotbal by měl být divadlem pro lidi, takže by se mělo myslet i na diváky, což se v takovém počasí neděje,“ konstatoval Kozel. Na stadion u Nisy přišlo v sobotu 1052 diváků, což je nejmenší návštěva v jeho prvoligové historii, nebudeme-li počítat duely s proticovidovými omezeními.

„Byl bych raději, kdyby se termínovka koncipovala tak, že v tomto období se už nehraje. Ať se hraje klidně hraje dvakrát do týdne v momentě, kdy je na to počasí. Myslím, že to jde vymyslet,“ prohlásil Kozel.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Utkání 16. kola první fotbalové ligy: Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav, 25. listopadu 2023 v Liberci.

Ve středu čeká dohrávka 17. kola jeho Liberec v Ďolíčku proti Bohemians, Mladou Boleslav, která hostí Karvinou a také České Budějovice s Hradcem Králové. „Říkám si, jestli by dohrávka na Bohemce nešla sehrát na jaře. My ani Bohemka nehrajeme v Evropě, Bohemka už nehraje ani český pohár. Našel jsem na jaře šest týdnů, kdy by se to dalo sehrát a určitě by to bylo v lepším počasí a na lepším povrchu než bude ve středu,“ soudil 52letý kouč.

„Samozřejmě pro kluby, které hrají evropské poháry, a ještě mohou být ve hře, je těžší termín najít,“ dodal.

Utkání s Libercem odehrajeme v náhradním termínu 13. prosince od 18 hodin 🗓 Vstupenky na původní termín platí a další jsou v prodeji 👇#BOHEMKADOTOHO #BOHLIB

🎫 https://t.co/4hDViAWAaM — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) December 5, 2023

Se svým týmem má v libereckých podmínkách problém s tréninkem na přírodní trávě. „De facto od zápasu s Mladou Boleslaví (poslední listopadový víkend) jsme nebyli na trávě. Z toho jsem měl trochu obavy,“ připustil po posledním utkání, kdy Severočeši rozstříleli Zlín 5:3.

„Není ideální připravovat se celý týden na umělce a pak hrát na trávě, navíc ne úplně dobré. Je to fyzicky náročnější. Ale popravdě jsme terén čekali o dost horší, protože v minulém zápase trávník hodně utrpěl. Jsme rádi, že byl nakonec takto připravený, i když ideální samozřejmě nebyl. Tak od dvacáté minuty byl terén těžký jak pro nás, tak pro Zlín,“ zhodnotil liberecký záložník Jan Žambůrek.