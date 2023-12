Nechápu, nerozumím. Byl to hazard se zdravím hráčů. Hřiště je na sračku, zuřil Jílek

„Pojďme se nebavit o fotbale. Možná někdo říká, že na tom terénu to nebylo tak špatné, ale bylo. Šlo o zdraví. Nerozumím tomu, že kompetentní osoba, nevím, kdo to vlastně je, nezhodnotí podmínky, a neřekne, že je to neregulérní. Neochrání zdraví hráčů. Vždyť Honza Navrátil se zranil už při rozcvičce a jen proto, že mu ujela noha. Myslím, že při jiných podmínkách by se to nestalo,“ prohlásil na úvod pozápasové tiskovky rozlícený kouč Hanáků.