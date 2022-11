Austrálie slaví třetí výhru na MS. Dojatý hrdina Duke věnoval gól synovi: Je to nejsladší moment kariéry

Pohnuli s historií. Fotbalisté Austrálie před cestou do Kataru vyhráli na mistrovství světa jen dvakrát, ale teď už to neplatí. Díky vítězství 1:0 nad Tuniskem jsou ve hře o postup do osmifinále. „Je to fajn pocit, ale ještě máme před sebou zápas s Dánskem,“ pravil střelec rozhodujícího gólu Mitchell Duke. Zato Tunisané mají před skupinovým epilogem s Francií problém.

Australan Mitchell Duke zařídil jedinou branku zápasu Austrálie proti Tunisku.Video : Česká televize

Článek 2006: výhra 3:1 nad Japonskem. 2010: výhra 2:1 nad Srbskem. V sobotu odpoledne Australané dokráčeli k historicky třetímu vítězství na mistrovství světa. Navíc teprve podruhé v dějinách na šampionátu neinkasovali, povedlo se jim to po dlouhých 48 letech. „Jsem na svoje kluky moc hrdý a myslím, že stejně to vnímá celá země," chválil australský trenér Graham Arnold po těsném triumfu nad Tuniskem. „Minule proti Francii jsme často chybovali, ale tentokrát jsme se toho vyvarovali." Sestřih utkání MS Tunisko - AustrálieVideo : Česká televize Fanoušci Tuniska si na tribuně arény ve Vakře nervózně hryzali nehty a nakonec odcházeli zklamaní. „Nezasloužili jsme si prohrát, jenže jsme nebyli efektivní," litoval kouč Džalíl Kadrí. Jeho tým si porážkou s Austrálií zavařil. Tunisané se za 180 minut v Kataru netrefili a nenavázali na předchozí partii s Dánskem, které po bezgólové remíze senzačně obrali o body. „Zbývá nám ještě zápas s Francií, která je sice dost silná, ovšem i velké týmy už na tomhle turnaji prohrály," poznamenal Kadrí. MS ve fotbale Kosovo si stěžuje na vlajku v kabině srbských fotbalistů na MS Zato Austrálie je v euforii, kterou odstartovala gólová hlavička Mitchella Dukea z prvního poločasu. „Nejdůležitější moment kariéry, nedá se to popsat. Nemám slov, asi začnu brečet. Tenhle gól je pro mého syna," vyznal se dojatý Duke do televizní kamery. „Byla to klíčová chvíle pro mě, moji rodinu i můj tým. Ale čeká nás ještě jeden zápas, snad ho zvládneme." Duke a spol. si zahrají o postup ze skupiny D poslední listopadový den s Dánskem, které ještě v sobotu odpoledne narazí na Francii. Mimochodem, Austrálie zatím postoupila ze skupiny jen jednou: v osmifinále MS 2006 ji zastavili Italové, pozdější mistři světa. „Pokusíme se znovu zapsat do historie," slíbil Duke. „Naše práce ještě není hotová." MS ve fotbale MS V KATARU ONLINE: Poláci přečkali krušné chvilky a jsou v čele skupiny. Slaví i Austrálie