Blázinec, atypický zápas, popsal divokou přestřelku kouč Liberce Kozel

„Dostali jsme se do těžké situace, nicméně mužstvo zareagovalo dobře. Spouštěčem byl vlastní gól, soupeř nám brankou na 1:2 pomohl. Od té chvíle jsme podle mě byli lepší a šli za vyrovnáním, což se nám podařilo a následně jsme do poločasu skóre i otočili,“ potěšila Kozla reakce týmu.

⏱45' | #LIBTEP | 3:2 To teda byl první poločas... 🤯🌪 pic.twitter.com/JG4TYy64HN

„Tohle nám mělo pomoci, abychom utkání zvládli. Bohužel jsme zase udělali na začátku druhé půle úplně zbytečnou chybu v komunikaci, VAR našel faul a penaltu, čímž Teplice vyrovnaly a v tu chvíli zase trochu vyrostly. Dalším zlomovým momentem byla červená karta, soupeř šel do deseti, a my jsme si v závěru vytvořili tři tutové šance. Jednu z nich jsme měli proměnit a utkání vyhrát. Nepodařilo se, takže jsme samozřejmě zklamaní,“ připustil rozčarování z další domácí ztráty.

„Na šance jsme asi jednoznačně vyhráli, bohužel nedáváme góly, ani když jdeme sami na brankáře a tohle nás bohužel limituje,“ mrzely ho neproměněné šance. „Styl Teplic není nikomu příjemný, umí to ztížit i lepším týmům, než jsme my. Přesto jsme jim dokázali vstřelit tři branky a vypracovat si další čtyři stoprocentní šance, které jsme neproměnili. Když dáme doma tři góly, není to málo, měli bychom vyhrát. Bohužel zápas byl trochu atypický a byla potřeba čtvrtá branka, ke které jsme neměli daleko, ale Grigar Teplice podržel,“ uzavřel Kozel.