Bohemians neznají, ale o to jsou na návštěvníky z Prahy příjemnější. Jak Norové prožívají souboj s klokany

O nadcházejícím oponentovi toho ale v Bodö příliš netuší. „Jediné, co vím je, že hrají v Praze. Všichni mí přátelé to mají podobně, je to přibližně stejné, jako když jsme na jaře čelili Lechu Poznaň. Vůbec jsme nevěděli, co od soupeře na hřišti čekat," přiznává jeden z fanoušků, který pracuje v blízkosti stadionu s odkazem na poslední, neúspěšný dvojzápas ve minulém ročníku vyřazovací fáze Konferenční ligy (0:0, 0:1).