Trenér Bodö o Bohemians: Jsou fyzicky nadupaní. Umělá tráva výhodou nebude, dobří hráči zahrají kdekoliv

Bodö (od našeho zpravodaje) - Co je podle 54letého stratéga, o jehož služby se před pár měsíci údajně zajímal i slavný Ajax Amsterdam, nejnebezpečnější zbraní Bohemians? „Jedná se o fyzicky nadupané mužstvo. Vždy hledají co nejrychlejší cestu k brance, ať už za pomoci kolmic, dlouhých pasů za obranu nebo centrů z křídel. Zdobí je i týmovost, bojují jeden za druhého a ještě k tomu nebezpečně zahrávají standardní situace," vyjmenoval Knutsen sáhodlouhý seznam předností svěřenců Jaroslava Veselého.

„Je to pro nás určitě výhoda, ostatní týmy na to často nejsou zvyklé. Balon má jiný odskok a pohybuje se daleko rychleji. To ztěžuje defenzivu, bránící tým potřebuje daleko více běhat," domnívá se Berg. Kapitánovi mužstva ale oponoval trenér Knutsen. „Dobří hráči umí hrát kdekoliv. Daleko důležitější než povrch je stav hřiště, a to máme kvalitní. Povrch určitě nebude pro vývoj utkání klíčový."