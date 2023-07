Bohemians přehráli soupeře s evropskými parametry. Byli jsme výborní a skvěle to zvládli, zní z kabiny

Ptuj (od našeho zpravodaje) - Klokani od šestnácté minuty vedli zásluhou hlavičky Davida Puškáče po rohovém kopu. Skóre uzavřel deset minut po pauze Jan Matoušek utaženou střelou levačkou z hranice vápna po krátkém, ale účinném navedení na střed. Bohemians ale hlavně musí těšit to, že měli utkání po celou dobu pod kontrolou a byli daleko blíže dalšímu navýšení skóre, než Partizan kontaktní brance. „Dnes to celé vygradovalo, Partizan byl papírově nejtěžší soupeř. Byli jsme výborní v kombinaci, prostě jsme hráli přesně to, co jsme chtěli," těšilo Haška.