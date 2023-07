Šokující tah, kanonýr Necid v přípravě nastupuje na stoperu. I šílenosti je potřeba zkusit, prohlásil Veselý

Ptuj (od našeho zpravodaje) ‑ Důvod? Trošku jiný než u Květa s Köstlem, Necid se totiž v obranné řadě ocitl jednoduše proto, že ostatní stopery trápí zdravotní potíže. „Našimi alternacemi na pozici středového stopera jsou Ondřej Petrák a Jan Vondra, a oba jsou v tuto chvíli mimo. Na tenhle post tak máme jen Antonína Křapku a nevíme, co se může stát. Spíše tím reaguji na interpersonální stav a na to, že si ne každého mohu vždy koupit," vysvětloval Veselý své myšlenkové pochody.

Proti chorvatskému Osijeku (2:3) si Necid na stoperu střihnul celý druhý poločas, a ač jeho tým během té doby inkasoval všechny tři branky, ani tak si nevedl zle. „Zvládl to se ctí. Možná přes něj částečně šel třetí gól, ale určitě to nebylo tak, že bychom prohráli kvůli jeho chybám, problém byl jinde," myslí si Veselý.

Půjde tedy Necid po stopách exlibereckého Jana Nezmara, který byl v závěru kariéry přeškolen z útočníka na stopera? „To ne. Není to tak, že bych mu měnil pozici a dělal z něj druhého Ondřeje Petráka. Spíše se může stát, že Necka bude na hřišti, někdo bude vyloučený nebo zraněný a my jej přesuneme do obrany, aby tam utkání dohrál. Jde tedy o to, aby si to pro podobné případy vyzkoušel a zažil," nastínil Veselý své plány.