Budeme válčit a věřit, řekl Kováč po zklamání na jihu. Doma jsme ohromně silní, venku nás sráží jedna věc

Po dvou domácích vítězstvích za sebou to vypadalo, že byste mohli rozjet zajímavou sérii, jenže přišla facka v Budějovicích. Od generálky na nadstavbu jste čekal víc, viďte?

Je to škoda, protože do první branky Budějovic jsme hráli dobře. Za stavu 0:0 jsme dali gól, jenže z ofsajdu, což byla velká škoda. Před prvním gólem Dynama šel z pravé strany Čmelda (budějovický záložník Lukáš Čmelík) přes dva naše hráče, byli jsme málo důrazní. Celý zápas byl takový.

KONEC | Obrat se nekonal, gratulace patří domácím a poděkování hrstce našich fanoušků, kteří nás podporovali přímo v hledišti. Rveme se dál, nadstavba startuje za týden! pic.twitter.com/CEm27vIjWv — FK Pardubice (@FK_Pardubice) April 30, 2023

V jakém smyslu?

Budějovice si za tím šly víc, v soubojích i agresivitě. To je pro mě smutné zjištění. Přehrála nás záložní řada Dynama: Čermák dal dva góly a Čavoš třetí. Chystali jsme se na to a taky máme kvalitní střeďáky, kteří nám několikrát udělali body, ale v Budějovicích to nevyšlo.

Nevyšlo to i proto, že Dynamo mělo velkou motivaci dostat se z nejhorší šestky do bezpečné skupiny o umístění? Sám jste uznal, že po prvním gólu Budějovicím narostla křídla.

Za stavu 0:0 jsme byli lepší a věděli jsme, co na nás bude soupeř hrát. Ale po gólu z konce první půle Budějovice narostly a my jsme na to nedokázali zareagovat. I když jsme měli dost šancí, jen jsme snížili na 1:3, což už nic neznamenalo. Kdyby to bylo ještě za stavu 0:2, ještě by se dalo se zápasem něco dělat. Bylo pozdě, Budějovice vyhrály zaslouženě.

Kromě gólu na 1:3 jste ještě třikrát dostali míč do sítě, jenže dvakrát z toho byl ofsajd a jednou útočný faul. Smůla?

Asi jo, ale jak jsem už zmiňoval: do prvního gólu jsme byli lepší, rozhodl náš nedůraz. Venku to máme vždycky tak, že vypadáme dobře, ale dostaneme první gól a je hotovo. Česká liga je o hodně prvním gólu, jenže my to tam venku nejsme schopní dorvat. Tyhle věci potřebujeme změnit, protože teď hrajeme dvakrát právě venku. Příště v Teplicích musíme hrát úplně jinak.

Nemrzí vás proto, že v nadstavbě budete z pěti zápasů hrát doma jen dva?

Je fakt, že doma v Pardubicích jsme čtyřikrát vyhráli: fanoušci nám pomáhají a jsme hodně silní. Ovšem venku se trápíme a ztrácíme, na jaře jsme vyhráli jen v Boleslavi. Herně je to OK, ale jak jsem říkal: přijde první gól soupeře a je to. Sráží nás, že jsme málo agresivní ve vápnech.

Skupina o záchranu bude hodně vyrovnaná, jedenáctý Jablonec a šestnáctý Zlín dělí jen devět bodů. Jak vnímáte vaši výchozí pozici a předposlední místo?