Nikl si na tiskovku přinesl pivo: Jako kdyby to nahoře někdo řídil. Budějovice po oslavách čeká disciplinárka

Pětatřicet bodů. Na téhle kvótě se po dohrání základní části seřadily tři týmy: České Budějovice, Jablonec a Baník. Dynamo bylo dlouho namočené v poslední šestce, ovšem nakonec z ní vyskočilo díky minitabulce, s Jabloncem i Baníkem má lepší vzájemné zápasy. „Jsem optimista a celou dobu jsem věřil, že by se to mohlo povést. Už minule v Brně jsme byli jasně lepší a měli jsme vyhrát. Důležité bylo i to, že jsme před týdnem porazili Jablonec o čtyři góly, abychom s ním měli lepší bilanci. Jako kdyby to nahoře někdo řídil," usmál se kouč Nikl, jenž s parťákem Tomášem Zápotočným v zimě vystřídal odvolaného Jozefa Webera.

Nikl na pozápasovou tiskovku dorazil netypicky s pivním půllitrem. „To víte, musel jsem trochu zchladit hlasivky," rozverně líčil. „Na oslavu ale ještě asi dojde, bude zasloužená."

Dynamu celé odpoledne nahrával výsledek z paralelně hraného zápasu Bohemians s Jabloncem (4:1), seveřané v Ďolíčku už po 20 minutách prohrávali o dva góly. Pak Budějovicím stačilo už „jen" vítězství nad Pardubicemi.

Na konci první půle se trefil hrdina středeční remízové bitvy v Brně (1:1) Marcel Čermák a v 54. minutě vystřelil černobílému týmu klid Patrik Čavoš, tleskalo se mu za nádhernou ránu do růžku. Po dalším zásahu Čermáka už na jihu nikdo nepochyboval, gól pardubického Robina Hranáče z 89. minuty nic neřešil.

„Vývoj zápasu Bohemky s Jabloncem jsem nesledoval, ani o poločase jsem se po tom nepídil. Občas jsem něco zaslechl, ale nesoustředil jsem se na to. Až ke konci jsem na lavici zjistil, že Bohemka vede 4:1," vyprávěl Nikl, jenž v Bohemians odehrál 101 prvoligových partií. „Hlavní bylo zvládnout náš zápas. A Bohemka? Na ni je spoleh, budeme tam muset poslat nějaké budvary do kabiny," smál se.

„Před zápasem s Jabloncem jsme si řekli něco hezkého i špatného, udělali jsme z kabiny rodinu a šli jsme za postupem do prostřední skupiny. Záchranářské zápasy nejsou moc o fotbale, bývá to spíš boj. V prostřední skupině to pro nás bude lepší, Dynamo do ligy jednoznačně patří," vykládal Čavoš.

KONEC | Obrat se nekonal, gratulace patří domácím a poděkování hrstce našich fanoušků, kteří nás podporovali přímo v hledišti. Rveme se dál, nadstavba startuje za týden! pic.twitter.com/CEm27vIjWv — FK Pardubice (@FK_Pardubice) April 30, 2023

„Pardubice chtějí hrát fotbal a dlouho jsme s nimi měli problémy. Nemohli jsme se do toho dostat, ale udělali jsme pár změn a nakonec jsme to zaslouženě zvládli. Bylo krásné se na kluky dívat," chválil Nikl. „Jsem přesvědčený, že budeme mít motivaci i ve skupině o umístění. Chceme v ní být první, už nebudeme pod tlakem sestupu. Můžeme být ještě lepší. Pokud udržíme tohle nastavení a to, co teď v kabině funguje, myslím, že bychom potrápili i týmy z první šestky."

Budějovice mají za sebou pohnutý týden, neřešil se jen konec základní části. Fotbalový národ pobouřilo video ze sociálních sítí ze zápasu s Jabloncem zobrazující surový zákrok ochranky proti hostujícímu fanouškovi s vláčením po zemi a kopáním.

Poslední dubnový den byl na Střeleckém ostrově na první pohled klidnější. V pardubickém sektoru se sešlo jen pár fanoušků, kteří by šli spočítat na prstech. Znovu u toho byli pořadatelé z agentury PS Patrol: žluté vesty už neměli obléknout dva muži, s nimiž firma po incidentu skončila. „Rány od ochranky do zákroku rozhodně nepatřily, bylo to přes čáru," řekl v úterním rozhovoru pro Sport.cz Petr Schwarz, jednatel PS Patrol.