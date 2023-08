Bayern s posilou Kanem zaútočí v německé fotbalové lize na dvanáctý titul v řadě

Vylepšit šesté místo z poslední sezony touží ambiciózní Leverkusen se třemi Čechy. Vedle Kováře, který do Bayeru přestoupil z Manchesteru United, působí v mužstvu i ofenzivní univerzál Adam Hložek a jiný reprezentační útočník Patrik Schick. Ten je však po operaci a do hry by se měl vrátit v říjnu.