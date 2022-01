Bundesliga startuje, na českého snajpra Schicka čeká další výzva

A to jsme na to mohli být ještě lépe. Minimálně o čtyři body jsme přišli zcela zbytečně.

Na tu pomýšlíme pravidelně a každý rok se do ní chceme dostat. V bundeslize je to nastaveno jasně - Bayern bude první a ostatní kluby s ambicemi na Ligu mistrů jdou do sezony s cílem se do ní kvalifikovat. V letošní to není a nebude jiné. Bayern soupeře převálcuje a o tři další příčky budou bojovat mužstva za ním.