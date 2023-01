Dortmund šel do vedení po půlhodině hry. Brandtovu přihrávku do vápna Haller přenechal Adeyemimu, jenž vstřelil první branku v bundeslize. Po změně stran zvýšil Dortmund náskok, když si Wolfův centr srazil do vlastní sítě Tapsoba. V 70. minutě si reprezentant Burkiny Faso málem vstřelil druhý vlastní gól, na brankové čáře však nakonec odkopl míč Frimpong.