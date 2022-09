ECHO BUNDESLIGY: Freiburg je štika soutěže! Co se děje s Bayernem?

„Všichni tipovali, že nás čeká liga jen o Bayernu, ale ten teď uhrál jen tři remízy po sobě. Je mnoho otázek, co se s týmem děje. Vládne absolutní nespokojenost, sezonu si představovali úplně jinak. Jsou otazníky nad trenérem Nagelsmannem. Existují indicie, že to uvnitř mužstva neklape. Hráči na lavičce jsou hodně nespokojení, jen vzpomeňme, co se dělo kolem Saného.