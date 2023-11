ECHO BUNDESLIGY: Tuchelův vztek je pochopitelný. A Union znovu překvapil

„Začal bych u Bayernu, který hrál už v pátek večer, což je po reprezentační pauze hodně kontroverzní čas. Mimochodem, na mnichovský tým tenhle termín vyšel i v září. Trenér Thomas Tuchel to nesl těžce: zdůraznil minimum času na odpočinek a psychickou únavu hráčů, zápasy jdou hodně rychle po sobě. Bayern trochu doplácí i na to, že nemá tak široký kádr, a do toho přišla zranění. Jsem si jistý, že v Mnichově přes zimu kádr doplní.

Pikantní je, že kouč Tuchel v zápase ani jednou nestřídal, možná to byl svým způsobem tichý protest. Zvlášť dneska, když se může střídat až pětkrát.

Výsledek 1:0 byl pro poražený Kolín nad Rýnem milosrdný, klidně mohl prohrát třeba o čtyři góly. Takové (ne)bránění jsem dlouho neviděl, bylo to žalostné. Kolín hrál na tři vzadu a po každém míči za obranu následovaly obrovské šance pro Bayern. Ve druhé půli už Kolíňané byli organizovanější a v defenzivě hráli s větší stabilitou.

Znovu rozhodl Harry Kane, jenž má po letním příchodu do bundesligy skvělou bilanci: 12 zápasů, 18 gólů! Ovšem i na něm bylo vidět, že je trochu unavený. Nebyl hladový tolik jako obvykle a občas chyběl v šestnáctce: třeba při útoku Bayernu po křídle neměl tolik sil, aby do vápna dosprintoval. S hvězdami soucítím, součet utkání v lize, pohárech a reprezentaci je vražedný.

První zůstává Leverkusen, který vyhrál 3:0 v Brémách. Trenér Xabi Alonso dostal k 42. narozeninám nádherný dárek. Byl jsem zvědavý, jak se Bayeru povede bez prověřeného stopera Jonathana Taha, jenž tentokrát zůstal mezi náhradníky, ale tým absolutně neměl problém. Leverkusen je v pohodě a hráči z toho těží: třeba Alejandro Grimaldo z pozice halvbeka vstřelil už sedmý ligový gól a Jeremie Frimpong má na druhé straně bilanci 4+6. Takový Victor Boniface se už pětkrát za sebou v bundeslize netrefil, ale nevadí: vezmou to za něj jiní.

Baví mě se na Leverkusen dívat a sám sebe se ptám, jestli šňůru výher, kterou pokazila jen remíza 2:2 na Bayernu, protáhne až do konce podzimu. Klidně se to může povést –⁠ i díky pevné defenzivě, která inkasovala jen desetkrát. Bayer je nečitelný, hráči o sobě vědí a ukázkově rotují, i proto to soupeři mají hodně složité. Škoda, že Leverkusen nehraje Ligu mistrů, srovnání s evropskými top týmy by mě hodně zajímalo.

Adam Hložek se proti Brémám dostal na plac až za rozhodnutého stavu: do interních věcí Leverkusenu nevidím, ale tuším, že Adam s minutáží spokojený nebude. Třeba v zimě půjde někam na hostování, ovšem nechci být za chytráka. A Patrik Schick? Počítalo se, že by po doléčení zranění už měl dostat nominaci, tak snad to vyjde ve čtvrteční Evropské lize proti Häckenu. Potřebuje herní praxi, aby se v závěru podzimu dostal do rytmu a byl připravený na větší porce na jaře.

Když jsem před chvílí mluvil o potenciálním hostování v souvislosti s Hložkem, v podobné situaci může být i brankář Jiří Pavlenka v Brémách. Myslím ale, že v jeho případě se to bude řešit s chladnější hlavou, protože ve Werderu je dlouho a má tam pevnou pozici. Michael Zetterer během Pavlenkova zranění chytal dobře a tým byl úspěšný, takže Jirka si bude muset na šanci počkat. Mimochodem, Brémy hrají systémově výborně, mladý trenér Ole Werner tam dělá obrovskou práci. Mančaft je dobře poskládaný a kouč nepanikaří, ovšem musí doplnit tým: Werder po letním odchodu Niclase Füllkruga do Dortmundu nemá hroťáka.

Oddychnout si museli v Unionu Berlín, který po devíti porážkách konečně bodoval. K remíze 1:1 s Mohučí tým dovedl provizorní trenér Marco Grote, jenž zaskočil za Urse Fischera. Jeho odchod všichni oplakali, během víc než pěti let ve funkci se stal klubovou legendou. Ani po slabých výsledcích ho nikdo nevyhazoval, odešel prakticky sám. Sám cítil, že je potřeba nový impuls. Upřímně, skoro jsem z toho měl husí kůži.

Union měl hru založenou na jednoduchosti. Nepouštěl se do velkých rozehrávek a držel si tříobráncový systém, i halvbeci byli spíš obránci. Fischerův tým nebyl úplně ofenzivně laděný, i doma hrál hodně na protiútoky. Jsem zvědavý na nového kouče: pokud bude Nenad Bjelica chtít spíš kombinovat a opírat se o kreativní projev, bude ho čekat běh na delší trať.

V Berlíně dokážou překvapit, což ukázali i novým jménem na pozici asistentky: Maria-Louisa Etaová je historicky první ženou na trenérské pozici u bundesligového týmu. Je to oživení a bude zajímavé sledovat její práci.

Jsem rád i za povedený návrat Pavla Kadeřábka, který gólovou asistencí pomohl Hoffenheimu k remíze 1:1 s Mohučí. Po vystřídání na startu druhé půle mu stačily necelé tři minuty. Na Kadeře je vždycky spoleh a v Hoffenheimu perfektně sedí do systému. Není líný na krok, umí dobře odcentrovat a zvládá pohyb na obou stranách. Všichni ví, že svůj part odehraje na maximum, i proto je v Hoffenheimu tak dlouho. Když jste profík a děláte pro fotbal všechno, v Německu to dokážou ocenit.