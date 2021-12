GLOSA: Mašině na góly v patách! Schick už má před sebou jen Lewandowského

Docela kruté, čert ale vem cenu, byť velmi prestižní. Patrik Schick má ve hře mnohem víc, skvěle rozjetou kariéru. Nikam se po kanonádě na ME nehnal, zůstal v Leverkusenu. A jak jeho zkušený manažer Pavel Paska zdůraznil, vkročil do klíčové sezony, v níž musí svůj kredit obhájit. Pak se uvidí, na co si může po zkušenostech z Itálie a Německa ještě troufnout.