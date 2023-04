Gól z 65 metrů! Nevídaná minela gólmana Dortmundu odstartovala koncert Bayernu

Co přesně se v Mnichově odehrálo? Běžela třináctá minuta, francouzský obránce Bayernu Upamecano z hloubi vlastní poloviny vyslal pas na Saného. Byl sice dlouhý, přesto pro sichr k míči před šestnáctku vystartoval Kobel. Napřáhl pravačkou, aby balon odkopl do bezpečí. Jenže nepochopitelně promáchl a míč se dokutálel do sítě. Ještě než protnul brankovou čáru, 25letý Švýcar se chytil za hlavu. A s ním kompletní tým Borussie včetně jejích fanoušků.