Haller dal při druhém startu za Dortmund po léčbě rakoviny varlat hattrick

Francouzský rodák do vestfálského klubu přestoupil vloni v létě z Ajaxu Amsterodam jako náhrada za kanonýra Erlinga Haalanda, jenž odešel do Manchesteru City. Už dva týdny po přestupu ale na předsezonním přípravném kempu ve Švýcarsku mu lékaři diagnostikovali nádor poté, co se necítil dobře při tréninku. V červenci Haller absolvoval první operaci a chemoterapii. Koncem října už si při rekonvalescenci individuálně zatrénoval s Ajaxem, ale následující měsíc se musel podrobit druhé operaci.