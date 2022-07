Hložek začal misi v Leverkusenu, musí si najít místo v sestavě. Bude potřebovat čas, vědí v klubu

Na červnovém reprezentačním srazu nevypadal Adam Hložek nejčerstvěji, dlouhá sezona zakončená vytouženým přestupem ze Sparty do zahraničí se na něm odrazila. Od Bayeru Leverkusen dostal povinně tři týdny dovolenou, vedení německého klubu chtělo mít mladého Čecha, za kterého má na Letnou poslat v přepočtu okolo 450 milionů korun (plus jsou ve hře výkonnostní bonusy a podíl z dalšího případného přestupu), odpočatého.

Udržení Schicka a příchod Hložka podává důkaz o ambicích Bayeru. Zůstat by měl i hbitý krajní záložník Moussa Diaby. Velký ofenzivní talent Florian Wirtz, který se zotavuje z těžkého zranění kolene, prodloužil stejně jako Schick smlouvu do roku 2027. Leverkusen dává jasně najevo, že baží po úspěších, chce trofeje. „Můžeme Bayern s Dortmundem vyzvat a hrát s nimi o nejvyšší příčky," věří gólman Bayeru Lukáš Hrádecký, Fin se slovenskými kořeny.

„Někdo sérii Bayernu přeruší. Doufám, že to bude co nejdříve a že to budeme my. Tvrdě na tom pracujeme," hlásí odhodlaně klubový šéf Fernando Carro při otázce na desetiletou dominanci kolosu z Bavorska. O titulu se nebojí mluvit.