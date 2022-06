Experti o Hložkově přestupu. Bundesliga mu sedne, ale konkurence bude obrovská, shodují se

„Myslím, že by mu to mohlo sedět. Typologicky se na bundesligu hodí," soudí bývalý reprezentant Theodor Gebre Selassie, který v německé nejvyšší soutěži odehrál za Brémy celkem 271 utkání, a právě nový Hložkův tým ze Severního Porýní-Vestfálska patřil během devíti sezon k jeho nejčastějším soupeřům.

„Pochopitelně se bude muset popasovat i s dalšími věcmi jako je jiná země či jiný jazyk, ale v tomhle ohledu mu určitě pomůže, že už je tam Patrick Schick," tvrdí Gebre Selassie.

Schicka jako velké plus považuje i Jan Morávek, který působí v Německu od roku 2009, kdy přestoupil ve stejném věku jako Hložek, tedy v devatenácti letech, z Bohemians 1905 do Schalke.

„Pro něj je to fantazie. Já třeba tohle první rok strašně postrádal a bojoval jsem s tím, protože jazyková bariéra je složitá, když je člověk poprvé pryč z domova, od rodiny. S tím se ale každý musí popasovat. Navíc já byl ještě pod Magathem, tréninky byly takové, jaké byly, a bylo to složité. Myslím, že trenér Leverkusenu Seoane bude spíš na věci s balonem a do ofenzivy, což pro něj bude o trochu lehčí. Bude tam mít Patrika, kapitána Hrádeckého a ti se o něj ze začátku postarají," myslí si Morávek, který během třinácti sezon v Německu hrál kromě Schalke ještě za Kaiserslautern a Augsburg.

„Zvyknout si bude muset na větší náročnost tréninku a větší konkurenci, což ho však posune dál," předvídá Gebre Selassie. „Leverkusen mu bude vyhovovat, protože hrají atraktivní ofenzivní fotbal. Minulá sezona se jim hodně povedla a jejich ofenzivní kvalita je obrovská. Konkurence tam rozhodně nebude malá, což on asi ví a musí počítat s tím, že místo si bude muset zasloužit. Až se uzdraví i Wirtz, je tam Adli, Bellarabi, Diaby... Na jeho pozici mají hodně dobré hráče s tržní hodnotou ještě třeba třikrát vyšší," vypočítává 32letý Morávek.

„Jsem přesvědčený, že Leverkusen je pro něj velmi dobrá adresa. Hraje hodně ofenzivní fotbal, který mu podle mě bude stejně jako Patriku Schickovi sedět. Adam Hložek je samozřejmě jiným typem fotbalisty než Schick, není až tolik do finální fáze, ale způsob hry s rychlým vedením míče do koncovky mu bude pasovat," hodnotí fotbalový expert Vlastimil Palička, který v minulosti trénoval Jablonec, Zlín či Olomouc.

„Podle mě Hložek zvolil správně. Německý fotbal mu bude sedět, protože je to silný hráč na to, jak je mladý. Pro mě je zásadní, že povahově je velice dobrým klukem, který ví, co chce. Leverkusen za něj dal i velkou sumu, takže to musel mít promyšlené a myslím, že udělal dobře. Za velké peníze ho ještě zpeněží," kvituje Hložkův přesun i bývalý kouč Sparty Petr Rada.

Adam Hložek se s českou fotbalovou reprezentací chystá na zápasy Ligy národůVideo : Sport.cz

Hložkovi bude letos v červenci teprve dvacet let, posun v kariéře ovšem podle expertů udělal v ten pravý čas. „Jednoznačně už ukázal, že ligu přerostl. Myslím si, že zvolený čas je správný a že pro něj nastal čas se rozvíjet v zahraničí jak lidsky, tak fotbalově," tvrdí Morávek.

„Sice je mu teprve devatenáct, ale ligu už hraje přes tři roky. Začal o hodně dřív než ostatní fotbalisti, kterým to trvalo déle," připomíná Palička Hložkův debut mezi elitou ve věku 16 let, 3 měsíců a 16 dnů. Rodák z Ivančič je i historicky nejmladším střelcem české samostatné soutěže.

„Skoro bych ho i v necelých dvaceti letech označil za již zkušeného fotbalistu. Nakonec ve Spartě se netajili tím, a ono to tak i fungovalo, že výkon i výsledek týmu byl odvislý od Hložka. Na zodpovědnost je i v tak mladém věku už zvyklý a myslím, že mu to v prosazení se v Leverkusenu pomůže," míní Palička. „Navíc mi Hložek připadne charakterově a mentalitou jako správný typ, jehož v podstatě nic moc nerozhodí. Pracuje na sobě, což je předpoklad k tomu, aby to zvládl," uzavírá Palička.