Hotovo. Kovář přestoupil z Manchesteru United do Leverkusenu

Velký a zajímavý český transfer je potvrzen. Fotbalový brankář Matěj Kovář přestoupil z Manchesteru United do Bayeru Leverkusen, kde se stane spoluhráčem českých krajanů Patrika Schicka a Adama Hložka. Třiadvacetiletý gólman podepsal v novém působišti smlouvu do roku 2027. Německý klub by za něj měl zaplatit i s bonusy částku okolo devíti milionů eur (218 milionů korun). „Mám z toho dobrý pocit, Leverkusen je velký klub. Jde o další posun v mé kariéře. Těším se,“ prohlásil Kovář.

Pomohl rok ve Spartě brankáři Kovářovi k angažmá v Leverkusenu?Video : Sport.cz

Článek Přestup českého brankáře do Leverkusenu nabral rychlý spád ve druhé části minulého týdne, už před víkendem prošel zdravotní prohlídkou. Čekalo se ale na oficiální potvrzení ze strany United. V uzavřené dohodě je zahrnuta i suma, za kterou může anglický kolos Kováře koupit zpět. Mělo by jít o dvoucifernou částku v milionech eur. Rodák z Uherského Hradiště odchytal minulou sezonu ve Spartě, se kterou slavil mistrovský titul. Více než dva měsíce se pak řešilo, kde bude pokračovat v kariéře. Návrat do Sparty? Setrvání v Manchesteru United? Druhá anglická liga, Anderlecht, Aston Villa, Cádiz? Tyhle všechny možnosti se řešily. 🖊️ Die Tinte ist trocken. ✍️ Herzlich willkommen unterm Kreuz, Matej #Kovar! 🤝#Bayer04 hat den 23-jährigen Torhüter von @ManUtd verpflichtet. ⚫️🔴#Kovar2027 pic.twitter.com/QKRn2LAqZy — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 15, 2023 „Léto bylo pro mě hektické a náročné na hlavu. Od 31. května až doteď jsem nevěděl, co se mnou bude a jaká bude moje budoucnost. Jsem strašně rád, jak to dopadlo. Ze všech možností, které byly, jsem si vyhodnotil, že Leverkusen je ta správná cesta," popsal Kovář v nahrávce pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje. „Agentuře moc děkuju, pomohla mi splnit můj cíl," dodal. Německo Konec spekulací. Brankář Kovář míří za krajany do bundesligy V týmu se potká s českými reprezentačními útočníky Schickem a Hložkem. „Těším se, že si to tu společně užijeme. Doufám, že mi kluci pomůžou," zmínil Kovář, který informace o Leverkusenu zjišťoval například u obránce Slovácka Michala Kadlece, který v německém klubu léta působil. Leverkusen vstoupil do sezony drtivou výhrou 8:0 v Německém poháru na půdě Teutonie Ottensen. V začne bundesligu domácím duelem proti Lipsku. Kovář přichází na poslední chvíli, navíc jedničkou je nyní zkušený Fin Lukáš Hradecký. „Jelikož jsem přišel prakticky na začátku sezony, asi bude chvíli trvat, než se dostanu do brány. Ale věřím, že ukážu své kvality a postupem času se vypracuji na pozici číslo jedna," uvedl český brankář. Vynaložená částka i kontrakt na čtyři roky signalizují, že Leverkusen s ním dřív či později počítá jako s jedničkou. Záleží na Kovářovi. Německo Hložek stihl dva góly, Leverkusen postupuje „Matěj Kovář se stal součástí skvělé sportovní organizace a já jsem velmi rád, že se tento transfer podařilo uskutečnit. Upřímně se jednalo o jedno z nejsložitějších jednání, které jsem ve své kariéře vedl. Manchester velmi dobře ví, jak kvalitním a perspektivním hráčem Matěj je, finální podmínky transferu tomu jednoznačně odpovídají. Velké poděkování patří Leverkusenu, jehož představitelé prokázali během celé doby trpělivost a profesionalitu. Matěj byl pro ně na gólmanském postu jednoznačnou prioritou, přivádějí ho s vizí dlouhodobé vzájemné spolupráce," potvrdil Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest. Foto: Bayer 04 Leverkusen Brankář Matěj Kovář, který přestoupil do Leverkusenu, s Viktorem Kolářem, šéfem sportovní sekce agentury Sport Invest. Zároveň vyzdvihuje Kovářův růst, nebojí se o něj. „Obrovský respekt si v mých očích zaslouží také Matěj, který má za sebou celkově velmi úspěšnou i náročnou sezonu. Prokázal v ní své fotbalové i lidské kvality a hlasitě si řekl o další kariérní krok. Do Leverkusenu přichází s pokorou ale také zdravým sebevědomím, které jej zdobilo také v dresech Manchesteru i Sparty. Ačkoliv dostane od klubu dostatečný prostor na aklimatizaci, jsem přesvědčen o tom, že hned od prvních dnů bude připraven Leverkusenu pomoct," doplnil Kolář. Fotbal LEGIONÁŘI POD LUPOU: Hložek se dere do základu, píší v Německu