Konec spekulací. Brankář Kovář míří za krajany do bundesligy

Návrat do Sparty, kde minulou sezonu úspěšně hostoval, se tak dlouho řešil, až nakonec padl. Další možnosti jako přesun do Aston Villy, druhé anglické ligy či Anderlechtu zrovna tak. Setrvání v Manchesteru United, za který naskočil v přípravě do dvou zápasů, také není vybranou variantou. Brankář Matěj Kovář nakonec míří do bundesligového Leverkusenu.