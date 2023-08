Kane počítá s tím, že v Bayernu bude potřebovat trochu času na adaptaci

Třicetiletý útočník, z něhož Bayern udělal nejdražšího hráče bundesligy, si to potvrdil už při debutu v sobotním Superpoháru, do něhož v Mnichově naskočil jako náhradník jen několik hodin po podpisu smlouvy. Na porážce 0:3 s Lipskem nic nezměnil.

"Bude to o tom, abych se co nejlépe usadil, pochopil jiné typy týmů, způsob, jakým musím hrát, a přizpůsobil se. Dělal jsem to po celou svou kariéru, ať už v Tottenhamu nebo v národním týmu, a budu to dělat i tady," dodal.