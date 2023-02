Král o sezoně v Anglii a nynější štaci v Schalke. V bundeslize těžím z West Hamu, říká

Měl jsem herní pauzu, ale nemyslím, že by to bylo extra poznat. Fyzicky i fotbalově jsem se cítil dobře. Sedí mi i nová role v záloze, kterou od jara mám. S Tomem Kraußem, který hraje vedle mě, je skvělá spolupráce. Mám radost, že nás po víkendovém zápase v Mönchengladbachu chválila i německá média. Je fajn, že jsem mohl tak rychle naskočit zpátky. Hrajeme o záchranu, v naší pozici je důležité, aby byli všichni stoprocentně zdraví a nachystaní.

Neměl jsem špatný vztah s trenérem Moyesem. Jen jsem postrádal interakci, komunikaci. Nedostával jsem zpětnou vazbu. Myslím tím rady nebo připomínky během tréninků. Snažil jsem se poslouchat aspoň rady, které kouč dával ostatním středním záložníkům. Těmito pokyny jsem se posléze řídil. Trenér mi na konci sezony oznámil, že ho mrzí, že jsem šanci nedostal. A také, že se mu líbil můj přístup. Od té chvíle jsem po tom nepátral. Jediné, co jsem po kouči chtěl, bylo, aby mi dal doporučení v případě, že se na mě bude ptát nějaký klub. V souvislosti s tím, že se mu líbil můj přístup. Splnil to.

Úroveň Premier League je vysoká. Do anglické ligy je nejtěžší se dostat, potom samozřejmě začít hrát. Ale když soutěž srovnám se zápasy Ligy mistrů, Evropské ligy nebo s reprezentačními duely proti soupeřům kvalit Portugalska, je to plus mínus podobná kvalita. Není tam až zase takový rozdíl. Do Premier League chce skoro celý svět, téměř každý fotbalista. Já tam byl, ale neměl jsem tolik možností se ukázat. Ale je mi pořád jen čtyřiadvacet a hraju bundesligu.