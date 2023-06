Král: Union se prezentuje fotbalem, který mi sedí! Těším se na premiéru, už aby to bylo

Sestup pořád bolí, byli jsme opravdu blízko záchraně. Druhá polovina sezony byla velmi dobrá, ale k napravení nepovedeného podzimu to nestačilo. Strašně moc Schalke přeju, aby se do bundesligy vrátilo. Protože to, jakým způsobem ho lidé v klubu i fanoušci milují, je neuvěřitelné. Zároveň respektují hráče a dokáží ocenit tvrdou práci. Myslím si, že by si od nich spousta lidí měla vzít příklad. I já jsem se tam hodně naučil.