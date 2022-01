LEGIONÁŘI POD LUPOU: Reprezentaci bude chybět, Darida porazil i kanonýra Schicka

Spekulace se objevily, jak by ne. Stále je plný sil, a když hned po posledním zápase na loňském odloženém EURO oznámil, že v nároďáku končí, všem připravil dokonalý šok.

Škoda, o víkendu se znovu blýskl. Daridův přímý kop z levé strany zapadl do sítě za bezmocného brankáře Schwabeho. Hertha Berlín přesto prohrála doma s Kolínem nad Rýnem 1:3.

Statistické hodnocení SofaScore je odpovědí na rostoucí potřebu kvantifikovat výkony hráčů. Co běžný fotbalový fanoušek vidí během televizního vysílání ve statistikách, je jen zlomek dat shromážděných během zápasu.

V každém utkání je přibližně 1500 různých událostí, které se mohou promítnout do čísel, co se na hřišti stalo. Operátoři ručně zaznamenávají data a shromažďují informace o aspektech, jako jsou držení míče, přihrávky, souboje, nájezdy, běh, pokusy o kličku, přihrávky do šance, střely a další.