Leverkusen prožívá hororový start. Schick je nulový, s Hložkem se šibuje

Leverkusen se před pár týdny cítil na to, že by mohl prohnat Bayern Mnichov v boji o titul. Na jaře měl výbornou formu, udržel všechny důležité hráče, přišel Hložek. Realita cílům ale neodpovídá. „To, že je na nás tlak, je pozitivní. Znamená to, že jsme v minulé sezoně nashromáždili argumenty proto, že můžeme být ambiciózní," prohlásil trenér Leverkusenu Gerardo Seoane po poslední porážce. „Takový zápas normálně neprohrajete, když máte tolik šancí. Jsme samozřejmě zklamaní," posteskl si.