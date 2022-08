ECHO BUNDESLIGY: Hložek ukázal, že na to má, příště ho čekám v základu. Schick měl dát gól

Myslím, že se Hložek rozkoukal na hřišti rychle, víc se mi líbil na pozici podhrotu, hrál dobře. Ukázal, že na to má a příště už bych čekal, že by mohl být v domácím utkání v základní sestavě Leverkusenu. Bayer nakonec v Dortmundu těsně prohrál. Minimálně k remíze mohl ale Bayer zápas dostat, stačilo, kdyby jednu ze dvou tutovek proměnil Patrik Schick.

První zápas má za sebou i Alex Král za Schalke 04, odehrál si svoje. Výkon celého týmu byl ale podle mě slabý, tohle podle mě na záchranu stačit nebude. Bylo to zatím první kolo, nad Schalke nelámu hůl, ale tým bude muset přidat. Tohle by stačilo jen na boj o přežití a to říkám se vší vážností, když vím, že fanoušci budou tým bičovat a hnát za lepšími výsledky.

Všichni byli zvědaví, jak si povede Bayern Mnichov bez kanonýra Lewandowského. A musím říct, že v první půli zápasu ve Frankfurtu to byl uragán. Domácí chtěli hrát otevřený fotbal a dostali pět gólů. Bayern ukázal neskutečnou ofenzivní sílu, ale taky pár okének vzadu. Ta měl i v minulé sezoně a Eintracht měl za stavu 0:2 šanci korigovat. Kdyby padl gól, třeba by to dopadlo jinak. Co bych chtěl ale určitě ocenit jsou fanoušci Frankfurtu, dostali šest gólů a stejně byla po utkání děkovačka. V Čechách by vás vypískali a tam hráčům poděkují. Nejen za výkon, ale i za celou minulou sezonu. To bylo krásné gesto.