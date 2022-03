Lewandowski ukončil spolupráci s Huawei, kvůli údajné podpoře invaze. Firma se ohradila

Lewandowski se již před několika dny striktně vymezil proti invazi ruských vojsk. "To, co se děje na Ukrajině, je absolutně nepřijatelné. Nikoho nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát. Bolí to. Celý svět podporuje Ukrajinu. Mám velký respekt k lidem na Ukrajině a stojím za nimi," nechal se slyšet ostrostřelec Bayernu a nejlepší kanonýr aktuálního ročníku bundesligy.