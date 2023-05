Místo slavení máme další problém, řekl po titulu Bayernu trenér Tuchel

Salihamidžič na rozhodující duel dorazil, další bývalý hráč Mnichovanů Kahn nikoli. "Neuvěřitelné. Patří vám (hráčům) velká poklona a gratulace! Pořád jsem vám to říkal: dávejte do toho všechno až do konce a nikdy se nevzdávejte. Jsem na vás a váš úspěch neuvěřitelně hrdý. Rád bych slavil s vámi, ale bohužel s vámi nemůžu být, protože mi to klub nedovolil," napsal na twitteru někdejší brankář. Popřel tím tvrzení klubu, že na utkání neodcestoval kvůli nařízení lékařů.