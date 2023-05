Euforie Bayernu, zákaz pro Kahna a slzy v Dortmundu. Bundesliga má za sebou bláznivé finále s klasickou tečkou

Do loňských Vánoc scházely dva týdny, když si Manuel Neuer při lyžování zlomil nohu. Smolné zranění brankáře číslo jedna a kapitána bylo pro Bayern začátkem složitých časů, jedna jobovka střídala druhou. A když už to vypadalo, že nejúspěšnější německý tým o působivou šňůru titulů přijde, stejně to zase skončilo happy endem. Byl to Neuer, kdo po vyhraném nerváku v Kolíně nad Rýnem jako první zvedl nad hlavu Meisterschale, kulatou trofej pro německé fotbalové šampiony.

„Neuvěřitelný okamžik. Šílený, elektrizující, nádherný. Doufal jsem, že by to mohlo vyjít, ale nemyslel jsem si, že se to vážně stane," vyprávěl šťastný ofenzivní univerzál Thomas Müller, jenž s Bayernem vyhrál dvanáctý titul. „Zároveň rozumím těm, kdo mají pocit, že si to nezasloužíme. Zvlášť po druhé polovině sezony, která pro nás byla chaotická."

CHAMPIONS! ❤️ @FCBayern claim their spot at the top of the Bundesliga mountain once more! 🏆 pic.twitter.com/WBJFhh83xH — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 27, 2023

V Dortmundu nikdo nechápal, co se vlastně stalo. Ještě dvě kola před koncem byla Borussia druhá, ovšem kolaps Bayernu proti Lipsku ji poslal na první místo. Fanoušci se v týdnu pomodlili za první titul po jedenácti letech v místní kapli Nejsvětější Trojice, jenže na potřebnou výhru nad Mohučí to nestačilo.

„Chyběl nám jen jeden gól... Tohle bude bolet dlouho, tomuhle klubu fandím celý život," hlesl dortmundský trenér Edin Terzič, jenž si po zápase utíral z tváře slzy. Jeho tým na jaře prohrál jen šlágr na Bayernu – a stejně z toho bylo jen stříbro. „Gratuluju Bayernu," vzkázal Terzič.

Bylo to velkolepé drama. Ještě v 17:10 sahal po titulu Bayern, který v Kolíně vedl od osmé minuty po trefě Kingsleyho Comana. Zato Dortmund měl trable už od začátku, s Mohučí po 24 minutách prohrával o dva góly. Smutným hrdinou byl dortmundský útočník Sébastien Haller, jenž v prvním poločase zahodil penaltu. A těsně před koncem za stavu 1:2 dostal míč do sítě, ale gól kvůli ofsajdu neplatil.

Dortmund byl lídrem sotva deset minut poté, co kolínský Dejan Ljubičič v bitvě s Bayernem s přehledem proměnil penaltu a srovnal na 1:1. Běžela 81. minuta a fanoušci Borussie očima tlačili čas: ať už je konec!

Foto: Leon Kuegeler, Reuters Zklamání v Dortmundu: trenér Edin Terzič s fanoušky vydýchává druhé místo. Borussia skončila jen o skóre za Bayernem.

Bláznivé sobotě dal pointu zásah Jamala Musialy, žolíkovi Bayernu stačily pouhé čtyři minuty na place. Mimochodem, Musiala a spol. slavili ještě předtím, než se v Dortmundu definitivně dohrálo. V 96. minutě Niklas Süle vyrovnal na 2:2, což Borussii nestačilo. Potřebovala ještě jeden gól.

V bundeslize se od roku 2000 nestalo, aby titul nevyhrál tým, který šel do posledního kola coby lídr. „Teď už je to součást naší cesty a motivace do budoucna," poznamenal kouč Terzič smířeně.

Jeho rival Thomas Tuchel z Bayernu si krátce po posledním hvizdu sedl na lavičku a pod černou kšiltovkou se unaveně usmíval. Jako kdyby tomu ani nevěřil. Bayern má za sebou rok ďábla. Co na tom, že ještě po podzimu měl na šestý Dortmund devítibodový náskok. Na jaře nečekaně často ztrácel a kdekdo pochyboval: tentokrát to na zlato stačit nebude! Už v březnu musel odejít trenér Julian Nagelsmann, jehož vystřídal právě Tuchel. Dusnou atmosféru zvýraznil dubnový zkrat útočníka Sadia Maného, jenž udeřil pěstí do obličeje parťáka Leroye Saného a na chvíli vypadl z kádru áčka.

Fanoušci Kolína ze solidarity se 100 kilometrů vzdáleným Dortmundem během mistrovské korunovace pískali, ale čerstvým šampionům to nevadilo. Odtančili před rozjásaný kotel svých fanoušků a rozjeli další párty. Jedenáctou v řadě.

Škraloupem úspěšného dne je konec generálního ředitele Olivera Kahna a sportovního ředitele Hasana Salihamidžiče, kteří v Mnichově léta hráli. Klub jejich odchod oznámil hodinu po zisku titulu. „Velká pochvala a gratulace, kluci! Rád bych to s vámi oslavil, ale bohužel s vámi nemůžu být, protože mi to klub zakázal," vyťukal Kahn na Twitter.

„Řekli mi o tom v pátek," přiznal trenér Tuchel, jenž může být navzdory titulu další na řadě. Jak je vidět, oslavy Bayernu mají grády už od začátku.