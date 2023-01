Müller i po zklamání z MS chce pokračovat v německé reprezentaci

Před pěti týdny se už loučil s fanoušky německé reprezentace po posledním utkání ve skupině, v němž Němcům nestačila k postupu ani výhra 4:2 nad Kostarikou. "Bylo to v emocích po zápase, ve smutné chvíli. Zvážil jsem to a promluvil si o tom s Hansim Flickem. Dokud budu hrát profesionálně, budu vždycky nároďáku k dispozici. Mým cílem je hrát a užívat si to," řekl Müller na tiskové konferenci Bayernu během soustředění v Dauhá.