Müller prodloužil smlouvu s Bayernem. V mnichovském klubu bude čtvrtstoletí

Německý fotbalista Thomas Müller prodloužil s Bayernem Mnichov smlouvu do června 2025, aktuální kontrakt by mu vypršel po sezoně. Čtyřiatřicetiletý útočník působí v bavorském velkoklubu už od svých deseti let, premiéru za A-týmu si odbyl v roce 2008. Bayern o prodloužení kontraktu informoval na svém webu.

Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Zklamaní hráči Bayernu Mnichov zleva Manuel Neuer, Harry Kane a Thomas Müller po debaklu 1:5 na půdě Eintrachtu Frankfurt.

Článek Müller za mnichovské mužstvo odehrál 684 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 237 gólů a 261 asistencí. Více startů v historii Bayernu má na kontě pouze brankář Sepp Maier (706). Světový šampion z roku 2014 Müller s Bayernem získal rekordních 12 bundesligových titulů. Dvakrát vyhrál Ligu mistrů, mistrovství světa klubů i Superpohár UEFA, šestkrát Müller zvedl nad hlavu Německý pohár a osmkrát německý Superpohár. Nr. 𝟮𝟱, für 𝟮𝟱 Jahre, bis '𝟮𝟱. ✨



Thomas bleibt! 🙌



🔗 https://t.co/xWooMUcNos#Müller25 #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/oc5rC3qi82 — FC Bayern München (@FCBayern) December 19, 2023 „Mám radost, že moje cesta v Bayernu bude pokračovat. Chci přispět k tomu, abychom byli dál úspěšní - jako tým i jako celý klub. Je pro mě důležité, že budu stavebním kamenem a pomůžu nasměrovat mužstvo správným směrem," uvedl Müller, jenž v aktuální sezoně v 18 soutěžních utkáních zaznamenal dva góly a pět asistencí.