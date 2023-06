O fotbalistu Černého má zájem Wolfsburg

Černému se vydařila sezona v nizozemské lize, v které nasbíral 13 gólů a 11 asistencí. Twente pomohl k pátému místu v základní části a postupu do play off o Evropskou konferenční ligu, které jeho tým rozehraje v neděli.

Pětadvacetiletý rodák z Příbrami strávil celou dosavadní kariéru v Nizozemsku. Už v mládežnickém věku se vydal do Ajaxu, za který si i vinou vážného zranění kolena příliš nezahrál. V roce 2019 odešel do Utrechtu a rok nato se stěhoval do Twente, nejprve na hostování a předloni do klubu přestoupil. Devítinásobný český reprezentant má v Enschede smlouvu do roku 2025.