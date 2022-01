Pavlenka se soustředí na Brémy, ale další rok ve druhé lize si neumí představit

Nebojí se, že by ho Werder přeřadil do B-týmu, pokud by se rozhodl neprodloužit kontrakt nebo by s podpisem dlouho váhal. "Nezažil jsem situaci, že by hráče, který se rozhodl neprodloužit končící smlouvu, hodili do béčka a tím to haslo. Tady se to tak moc nedělá, třeba někteří tolik nehráli, ale pořád byli v kádru," přiblížil Pavlenka.